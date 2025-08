Malasanità, niente vaccini al Poliambulatorio, “c’è un problema elettrico al frigo”

Impossibile fare i vaccini nel Poliambulatorio di Valguarnera: il motivo? “Un problema all’impianto elettrico che non permette l’alimentazione corretta del frigo biologico dove vengono riposti i vaccini” spiega il consigliere d’opposizione, Angelo Bruno, che, nelle ore scorse, ha ricevuto delle segnalazioni sul disservizio.

La Pec all’Asp di Enna

L’esponente politico assicura di aver informato la direzione generale dell’Asp di Enna, inviando una pec al manager Mario Zappia, in modo da risolvere il problema. “Da mesi, nel silenzio generale complice una politica impegnata nella ricerca dell’applauso, nel nostro Poliambulatorio, non vengono effettuati i vaccini, questo costringe i cittadini Valguarneresi a doversi recare in altre strutture e altri comuni” attacca il consigliere comunale che pone un interrogativo.

I disagi per la comunità

“Che fine ha fatto la Casa della Salute? Quella che doveva essere un polo d’eccellenza e fiore all’occhiello della provincia? I nostri cittadini meritano di aver un Poliambulatorio che permetta loro di usufruire dei servizi sanitari provinciali” dice Bruno.

La sindaca, “ho chiesto chiarimenti”

Sulla vicenda è intervenuta la sindaca di Valguarnera, Francesca Draià. “Ho chiesto chiarimenti al Direttore dell’ASP di Enna e darò aggiornamenti non appena avrò risposte”