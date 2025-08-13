Camion in fiamme sulla A19, autostrada chiusa

Un camion è andato in fiamme questa notte intorno alle 3 mentre percorreva il tratto dell’Ennese della A19 in direzione Catania.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Enna che hanno provveduto ad arginare l’azione del rogo, le cui cause sono in fase di accertamento. Gli agenti della Polizia stradale ed il personale dell’Anas sono arrivati per mettere in sicurezza il tratto della A19 che, per il momento, è chiuso al traffico.