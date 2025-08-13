Punti ristoro per Cavalleria rusticana, ecco come partecipare all’avviso del Comune

Il Comune di Enna ha pubblicato un avviso per la realizzazione di tre punti di ristoro in occasione dell’opera lirica Cavalleria rusticana in programma il 17 agosto al Castello di Lombardia. Potranno essere venduti alimenti già confezionati e bevande con esclusione di quelle alcoliche superiori al 5% e la vendita e la somministrazione di bevande o di qualsiasi altro prodotto in lattine e contenitori di vetro o contenuti in recipienti di plastica col tappo.

Come presentare la domanda

“Tenuto conto dei termini strettissimi per la presentazione della “Manifestazione d’interesse”, i soggetti interessati che intendono partecipare devono presentare al SUAP del Comune di Enna, in modalità telematica, apposita SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) per esercizi di somministrazione temporanea di alimenti e bevande entro il termine perentorio delle ore 12.00 di sabato 16 agosto 2025 oltre ad inviare apposita pec al seguente indirizzo: polizia.locale@pec.comune.enna.it”.