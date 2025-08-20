Tamponamento in galleria sulla A19 nell’Ennese, 5 mezzi coinvolti, traffico in tilt

Un incidente stradale si è verificato sulla A19 all’interno della galleria Scaldaferro, tra Enna e Caltanissetta. Nel tamponamento sono rimasti coinvolti 5 veicoli, causando dei feriti: a causa dello scontro si registrano, come comunicato dall’Anas, dei rallentamenti e code “ nei pressi del km 116,200 dell’autostrada A19 “Palermo-Catania” ed in entrambe le direzioni”.

I soccorsi

Sul posto sono presenti gli agenti della Polizia stradale ed il personale dell’Anas in attesa dei mezzi per la rimozione dei veicoli necessaria al ripristino della viabilità.