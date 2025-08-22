Folla ai funerali di Matteo, “sarai sempre ricordato”

C’era tanta gente alla Chiesa madre, a Leonforte, per l’ultimo saluto a Matteo Ciurca, il 40enne, travolto dalla piena del torrente Crisa mentre era a bordo di una macchina, insieme ad un amico, salvatosi come un terzo uomo, alla guida di un’altra auto.

Commozione in chiesa

La commozione ha pervaso la chiesa, gremita di parenti, amici e semplici conoscenti, ed il parroco, nel corso della sua omelia, ha speso parole di conforto per la famiglia, provata da un dolore incommensurabile che si porterà dietro tutta la vita.

Il ricordo del cugino

“La sua gentilezza, il suo sorriso e la sua presenza resteranno per sempre con noi. Riposa in pace, caro cugino, sarai sempre ricordato con amore e nostalgia” ha scritto un cugino del 40enne, commentando la tragica scomparsa di Matteo