Madonna della Montagna, 200 persone per la festa

In un clima di sobrietà e partecipazione si è celebrato sabato sera il 21^ anniversario della festa della Madonna della montagna. Folta la presenza del pubblico, circa 200 persone, che anche quest’anno hanno voluto onorare e rendere omaggio alla loro madonnina.

Le 2 contrade

Un appuntamento questo, che di anno in anno diventa sempre più sentito e partecipato e che attira sempre più fedeli delle due contrade: Assoro e Valguarnera. A celebrare la Santa Messa don Filippo Salamone che é stato l’ideatore del nuovo altare inaugurato per l’occasione. Altare in marmo finemente realizzato dalle sapienti mani del marmista Totò Arena che con spirito di devozione verso la Madonna lo ha voluto omaggiare alla comunità. Alla fine della celebrazione I ragazzi delle due contrade hanno allietato la serata con musica ed una grigliata. Con questo evento si chiude in pratica l’estate valguarnerese