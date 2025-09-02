Lavori al Pisciotto, avviata gara per affidamento, interventi per oltre 7 milioni

Il Dipartimento della Protezione civile regionale ha risposto al sindaco di Enna, Maurizio Dipietro, che, nei giorni scorsi, ha chiesto lumi sull’iter relativo ai lavori in contrada Pisciotto per un importo di oltre 7 milioni e 400 mila euro.

Procedura di gara negoziata avviata

“In riferimento – si legge nella nota di risposta a Dipietro – alla nota acquisita di richiesta informazioni sul concreto inizio dei lavori dell’intervento di cui in oggetto si comunica che è stata esperita tramite piattaforma appalti della Regione siciliana la procedura di gara negoziata per l’affidamento dei lavori con termine di presentazione delle offerte il 25.08.25”.

Il seggio di gara

Lo stesso Dipartimento assicura che “ per le operazioni di individuazione definitiva della ditta esecutrice dei lavori è stato nominato il seggio di gara che ha fissato la prima seduta nei primi giorni di settembre”.