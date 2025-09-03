Cane sfugge al padrone e finisce sulla Ss 121, sfiorato incidente, animale salvato dalla polizia

Gli agenti di polizia di Enna hanno tratto in salvo un cane, che stava percorrendo la Statale 121. Per poco l’animale, che era sfuggito alla proprietario, ha attraversato pericolosamente la strada e per poco alcuni automobilisti non l’hanno travolto.

Si è rischiato l’incidente

Anzi, per scansarlo si è anche rischiato l’incidente e così sono arrivate le richieste di intervento alla polizia. Il personale delle Volanti si è recato sul posto ed ha prima bloccato il traffico per motivi di sicurezza per poi bloccare il cane, chiamato Teo, che era provvisto di targhetta, a testimonianza che non era un randagio.

I poliziotti hanno rintracciato la proprietaria, residente in una zona poco distante, e si è scoperto che il cane era scappato da una proprietà vicina attraverso un buco scoperto nella rete.