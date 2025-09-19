Cade dalla bicicletta e muore, dramma a Piazza Armerina

Un giovane ciclista è morto a seguito di un tragico incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri a Piazza Armerina. A quanto pare, non ci sono altri mezzi coinvolti in questo drammatico episodio, per ragioni non del tutto chiarite il ragazzo forse ha sbandato, perdendo il controllo della sua bicicletta.

Indagini della polizia

L’impatto è stato violento al punto da causargli delle lesioni serie, poi diventate incompatibili con la vita. La notizia si è sparsa in città fino a raggiungere l’abitazione della famiglia del giovane, distrutta dal dolore. Sul caso, sono state aperte le indagini da parte degli agenti del commissariato di polizia di Piazza Armerina.