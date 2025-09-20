La morte del ciclista, i funerali di Denny in Cattedrale
Piazza Armerina - 20/09/2025
Si terranno oggi pomeriggio alle 16 nella Cattedrale di Piazza Armerina i funerali di Denny Lo Monaco, il 24 anni ciclista, specializzato in downhill, una disciplina che da queste parti si pratica nei boschi.
Cosa è accaduto
Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe rimasto vittima di un incidente nella giornata di giovedì, a seguito di un salto con la bicicletta non riuscito, come emerge nell’edizione de La Sicilia, con conseguente caduta. L’impatto è stato violento, procurandosi delle lesioni, poi diventate incompatibili con la vita.
A trovare il ragazzo è stata la famiglia
La famiglia, non vedendolo rientrare si è preoccupata, per cui ha avviato le ricerche concluse in serata con il ritrovamento del 24enne in contrada Sambuco ma per lui non c’era più nulla da fare.