Festa a Nicosia per Marracash, “è una terra meravigliosa ma a volte spinge ad andare via”

E’ tornato nella sua terra da star Fabio Bartolo Rizzo, in arte Marracash, uno dei rapper italiani più noti ed apprezzati, che, a Nicosia, ha ricevuto la cittadinanza onoraria. Il cantante era visibilmente emozionato ed ha ricordato i sacrifici dei suoi genitori che per dare un futuro ai figli, a metà degli anni 80, decisero di trasferirsi al Nord Italia, a Milano, la capitale economica del paese.

Folla per il rapper

A distanza di tanti anni la comunità di Nicosia non ha dimenticato quella famiglia e soprattutto ha seguito la carriera ed il successo del rapper. Tantissime le persone che hanno seguito l’evento, a caccia di una foto con il loro concittadino.

L’esperienza dei genitori

“Voglio ringraziare questo paese, questa terra – ha detto Marracash – che a volte può essere difficile e spinge le persone ad andare via come è successo a mio padre che è andato al Nord a cercare lavoro. E’, però, una terra che ti rimane nel cuore che ti dà una marcia in più e soprattutto ti spinge a tornare giù per riabbracciarla”.

Il ricordo dei nonni

Marracash ha ricordato i valori che gli hanno insegnato i genitori e soprattutto ha rivolto un pensiero ai suoi nonni. “Devo ringraziare -ha detto Marracash – i miei genitori per avermi trasmesso questi valori, i valori ed i principi di questa terra e grazie ai loro sacrifici avermi insegnato cosa è la dignità. Voglio ringraziare il sindaco e tutta la giunta comunale per questa onorificenza che mi rende orgoglioso ed emozionato. Li ringrazio perché con questo gesto mi hanno consentito di riunirmi con le mie origini. Voglio dedicare questo momento alla mia famiglia e soprattutto i miei nonni che avrei voluto tanto che fossero qui stasera”