Arbitri, Occhipinti presidente della sezione Aia di Enna

Francesco Occhipinti è il nuovo presidente della sezione Aia, associazione arbitri italiani, di Enna. L’elezione è avvenuta nei giorni scorsi per l’osservatore arbitrale, che vanta una lunga carriera come arbitro, passione che ha trasmesso anche al figlio. Di recente, Francesco Occhipinti, avvocato, è stato nominato dalla Regione alla guida dell’Iacp di Enna.

La nota della sezione delll’Aia di Enna

“Un momento di grande significato – affermano dalla sezione Aia di Enna – che testimonia l’unità e la fiducia di tutti gli associati verso la sua guida e il suo progetto. A Francesco vanno i migliori auguri di buon lavoro, con l’auspicio di continuare a crescere insieme nella passione, nell’entusiasmo e nel senso di appartenenza che caratterizzano la nostra Sezione”