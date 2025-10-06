Enna senza Radioterapia, Zappia, “è prevista nella rete ospedaliera”

“Il servizio di radioterapia è già stato formalmente inserito nella nuova rete ospedaliera disegnata dall’Assessorato Regionale della Salute e pertanto la sua realizzazione è stata ufficialmente riconosciuta”.

Il manager dell’Asp dopo la denuncia del sindaco Dipietro

Lo ha detto il direttore generale dell’Asp di Enna, Mario Zappia, intervenuto nel dibattito sull’assenza di Radioterapia in tutto il territorio ennese, sollevato dal sindaco di Enna, Maurizio Dipietro. Lo stesso primo cittadino, denunciando i viaggi della speranza di tanti ennesi malati di cancro, in cerca di strutture che possano consentire quel trattamento, ha anche pungolato la deputazione regionale ennese.

“Attendere che la proposta diventi operativa”

Il manager dell’Asp di Enna predica pazienza perché occorrono dei tempi tecnici. “ Ciò che occorre – dice Zappia – è semplicemente attendere che la nuova proposta di rete ospedaliera diventi pienamente operativa, momento a partire dal quale il servizio potrà essere concretamente attivato secondo le tempistiche e le modalità stabilite dalla programmazione regionale”