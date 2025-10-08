Personale medico specialistico, ecco gli ammessi al concorso dell’Asp

Passo in avanti per l’arrivo del nuovo personale medico specialistico nell’Ennese a seguito del concorso per 98 dirigenti medici da parte dell’Asp di Enna. Secondo quanto fatto sapere dall’azienda sanitaria, sono 15 i candidati ammessi per il posto di Neurologia; 12 ammissioni per la posizione di Medicina Trasfusionale; 8 per il posto di medicina nucleare e 9 per quello di Cure Palliative. In merito a Oncologia, ci sono 35 candidati ammessi per il posto disponibile, per Malattie infettive dove gli ammessi per i due posti offerti sono 44; Medicina Fisica e Riabilitazione offre 5 posti e conta 32 ammessi, e infine Pediatria che per i 3 posti a concorso può contare sull’ esito positivo per 102 istanze pervenute.

Le commissioni

Le commissioni esaminatrici stanno già procedendo con la valutazione dei candidati secondo criteri rigorosi, mentre il servizio risorse umane programma accuratamente le fasi successive per la formazione definitiva delle graduatorie e la pianificazione delle prove concorsuali.

Zappia, “validità del nostro progetto”

“La risposta dei professionisti conferma la validità del progetto che stiamo portando avanti – dichiara il Direttore Generale Mario Zappia – ogni specialità rappresenta un tassello fondamentale nell’assistenza

sanitaria che vogliamo offrire ai cittadini. Stiamo perseguendo una trasformazione considerevole con ricadute positive e durature per tutto il territorio”.