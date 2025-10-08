Radioterapia, nella tabella del piano sanitario manca quella oncologica

Fa discutere, e tanto, la questione della Radioterapia, rispolverata, nei giorni scorsi dal sindaco di Enna, Maurizio Dipietro, che ne ha denunciato la reiterata assenza nelle strutture sanitarie ennesi, in particolare all’Umberto I, sulla scorta della lettura del nuovo piano sanitario, sottoposto al vaglio del ministero della Salute. Sulla vicenda c’è stata un’iniziativa, una raccolta di firme, per esercitare un pressing nei confronti della Regione, perché si compia un passo indietro.

Le rassicurazioni di Zappia

Eppure, nella giornata di ieri, con una nota, è intervenuto il direttore generale dell’Asp di Enna, Mario Zappia, che ha assicurato l’esistenza di Radioterapia all’Umberto I di Enna nel piano sanitario, per cui bisogna solo attendere la conclusione dell’iter burocratico.

Manca Radioterapia oncologica

ViviEnna è entrata in possesso del piano della Regione e scorrendo la parte relativa all’ospedale di Enna, nella sezione dedicata alle Unità operative semplici e specializzate senza posti letti ma destinate ai servizi la Radioterapia compare mentre è vuota la casella della Radioterapia oncologica.

Insomma, c’è la Radioterapia ma non quella per le cure dei malati di cancro, come, del resto, sottolineato dal sindaco di Enna, che ha parlato dei viaggi della speranze degli utenti ennesi, costretti a recarsi in strutture di altre province o addirittura di altre Regioni per sottoporsi ai trattamenti. A questo punto, le ipotesi potrebbero essere diverse: o c’è un refuso nel piano oppure non c’è davvero nulla Radioterapia oncologica.