Arrestato in un’operazione antidroga, Tribunale scarcera Paternò, è ai domiciliari

Il Tribunale di Enna, in composizione collegiale, su istanza dell’avvocato Giuseppe Piazza ha disposto per Benedetto Paternò la sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari.

L’operazione Albana

L’uomo era stato arrestato il 22 maggio del 2024 al termine dell’ operazione “Albana” culminata con l’arresto di 15 persone, accusate a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga. Paternò era indicato, nella tesi della Dda di di Caltanissetta, presunto braccio destro di Vincenzo Scaletta, a capo, secondo gli inquirenti dell’associazione finalizzata allo spaccio. Il processo è attualmente pendente presso il Tribunale di Enna