Fusione dei 2 licei, convocata Conferenza provinciale, Cardaci, “si voti contro il Polo liceale”

“L’incomprensibile accorpamento del Liceo Farinato al N. Colajanni, torna per l’ennesima volta alla ribalta, giorno 27 Ottobre infatti è stata indetta la Conferenza provinciale per il dimensionamento scolastico per l’anno 2026\27, che dovrà ribadire o meno la decisione presa l’anno scorso”. Lo afferma il consigliere comunale di Enna, esponente di Nuova Cittadinanza, Dario Cardaci, in merito alla questione del Polo liceale, su cui si è espresso il Tar nei mesi scorsi bocciando di fatto l’accorpamento.

Il ricorso della Regione al Cga

“Una convocazione, che risulta come diretta conseguenza della sentenza del TAR che ha dato ragione ai Sindacati, i quali come si sa avevano fatto ricorso contro il provvedimento; sentenza a cui l’Assessorato si è appellato e che andrà in discussione al CGA il 19 Novembre. L’idea è chiara ed è quella di mettere le mani avanti rispetto all’esito negativo dell’appello cosichè l’Assessore possa contare sulla reiterata volontà di confermare la scellerata unificazione con il consenso del territorio”.

L’appello di Cardaci

Cardaci paventa una riproposizione del voto di circa un anno fa quando dalla Conferenza venne dato il via libera alla fusione, “con l’aggravante di consacrare una precisa volontà e con la conclamata certezza che i mille pentimenti successivi non erano veritieri” dice Cardaci.

E’ giusto quindi chiedere a tutti coloro i quali parteciperanno alla Conferenza quale sia la loro posizione. Vero è che l’errore più plateale fu commesso dal Comune di Enna per cui ci si aspetta che il Sindaco in quest’occasione partecipi direttamente” chiosa Cardaci