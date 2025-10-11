Istituto comprensivo Santa Chiara di Enna, al via la sezione Cambridge

L’Istituto comprensivo Santa Chiara di Enna comunica che a partire da quest’anno, la scuola introdurrà sezione Cambridge per la scuola primaria

“Per la nostra scuola, dove è già presente la Certificazione Cambridge alla scuola secondaria di primo grado, si aggiunge un percorso importante che darà nuove opportunità ai nostri studenti”, ha dichiarato Antonietta Di Franco, dirigente scolastica dell’istituto.

“Si parte con i bambini della classe prima di scuola primaria dei plessi Santa Chiara e Sant’Onofrio con lezioni in orario scolastico – ha spiegato Mariella Di Bilio, vice preside e docente di Inglese – i dettagli del percorso saranno illustrati alle famiglie dei nostri bambini nei prossimi giorni “.