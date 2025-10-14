Aree interne, Schifani, “soldi per la strade” e sul grano, “Ue fermi concorrenza sleale dall’estero”

Potenziare la viabilità nelle Aree interne e contrasto alla concorrenza sleale nel mercato del grano. Lo ha detto il presidente della Regione, Renato Schifani, intervenendo a Galati Mamertino, in occasione del Festival del giornalismo enogastronomico, organizzato dal giornalista de Il Sole 24 Ore, Nino Amadore, e rispondendo alle sollecitazioni dei produttori, specie quelle della zona centrali dell’isola, che hanno evidenti problemi di trasporto.

I soldi per la viabilità

“Stiamo lavorando sul tema della viabilità, specie nelle aree interne. Abbiamo stanziato decine e decine di milioni per le strade provinciali che sono in stato di abbandono dopo la legge Delrio” ha detto il presidente della Regione.

Il grano siciliano sotto attacco

L’altro nodo sono le produzioni locali, come il grano, che da anni è sotto sotto attacco soprattutto per la concorrenza del Canada. Dal paese del Nord America arrivano carichi massicci anche in Sicilia ma contiene il glifosato, sostanza vietata in Italia. E poi c’è anche il crollo del prezzo del grano, come denunciato di recente dalla Coldiretti.

“E’ importante che l’Unione europea tuteli la qualità, contrastando l’arrivo di grano ad esempio dal Nord Africa o da altri paesi che sfuggono ai controlli: costano meno ma inquinano il mercato” ha aggiunto Schifani.