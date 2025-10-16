Parcheggio selvaggio, pedoni travolti e abuso di alcool, via Borremans è senza legge

Viabilità nel caos, pedoni travolti, parcheggio selvaggio e consumo di alcool. E’ quanto accade ogni giorno in via Borremans, ad Enna Bassa, come denunciato dai residenti che, in più occasioni, hanno provato a sensibilizzare le istituzioni, tra cui le forze dell’ordine, per dare maggiore sicurezza alle numerose famiglie che ci abitano.

Il parcheggio selvaggio

Si tratta di un’area molto sensibile, nel 2021, al termine dell’operazione Caput silente, venne alzato il velo su un traffico di droga capillare che era un vero incubo per gli abitanti ma nel corso degli anni le problematiche hanno preso un’altra piega. In questa zona, il codice della strada è solo un vago ricordo, il parcheggio selvaggio è un’abitudine, impedendo, spesso, ai residenti di uscire con la propria auto per andare a lavorare.

Pedoni travolti dalle auto

Inoltre, secondo alcuni testimoni, ci sono stati anche degli incidenti gravi, con almeno due pedoni travolti dalle macchine, costretti a fare ricorso alle cure mediche.

Ubriachi in giroSicu

Un gruppo di residenti si è rivolto di recente alla Polizia municipale, intanto per chiedere la sistemazione della segnaletica stradale, che è praticamente assente. E poi c’è un altro nodo, quello del consumo eccessivo di alcool: gli abitanti sono preoccupati per la loro sicurezza e quella dei loro figli.