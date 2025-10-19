Vespa Club Enna, Colina è il nuovo presidente, ecco le altre cariche assegnate
Enna-Cronaca - 19/10/2025
Gaetano Colina è il nuovo presidente del “Vespa Club Enna”. É stato eletto nei giorni scorsi a seguito della riunione del nuovo Consiglio direttivo, quest’ultimo eletto dai soci del club, lo scorso 14 ottobre, per deliberare in merito all’assegnazione delle cariche.
Le altre cariche
Oltre al neo presidente Colina, il consiglio, all’unanimità, ha deliberato la seguente composizione: Angelo Varisano (vice presidente); Fabio Bonasera (segretario); Giuseppe Biondo (tesoriere), mentre Paolo Pavone ricoprirà la carica di consigliere.