Lavori nella rete idrica, ecco quando il servizio sarà sospeso e poi ripristinato in 7 Comuni

Con l’avvio dei lavori per la sistemazione della nuova condotta in acciaio da legare all’acquedotto, come comunicato ieri da Siciliacque, saranno sette i Comuni che dal 23 ottobre resteranno a secco ma solo per circa 24 ore. AcquaEnna, nel dettaglio, ha fornito gli orari delle interruzioni e della ripresa del servizio.

I Comuni coinvolti

Enna a partire dalle ore 8:00 del 23/10/2025 sino alle ore 12:00 del 24/10/2025 verrà sospesa l’erogazione idrica nell’abitato del comune;

Gagliano C.to a partire dalle ore 08:00 del 23/10/2025 sino alle ore 10:00 del 24/10/2025 verrà sospesa l’erogazione idrica nell’abitato del comune;

Agira a partire dalle ore 08:00 del 23/10/2025 sino alle ore 10:00 del 24/10/2025 si verificheranno disservizi nell’erogazione idrica nell’abitato del comune;

Aidone, Piazza Armerina e Valguarnera a partire dalle ore 08:00 del 23/10/2025 sino alle ore 22:00 del 24/10/2025 si verificheranno disservizi nell’erogazione idrica negli abitati dei comuni;

·Barrafranca a partire dalle ore 08:00 del 23/10/2025 sino alle ore 08:00 del 25/10/2025 verrà sospesa l’erogazione idrica nell’abitato del comune servito dal Serbatoio Amandes;

ASI Dittaino a partire dalle ore 08:00 del 23/10/2025 sino alle ore 12:00 del 24/10/2025 verrà sospesa l’erogazione idrica nelle utenze di codesta area industriale.