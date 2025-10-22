Furgone si ribalta all’incrocio tra due strade, appello ai sindaci, “troppi rischi, qui tanti morti”

E’ diventato negli anni una delle strade al centro di numerosi incidenti stradali. Si tratta dell’incrocio tra la Statale 121 e la Provinciale 39 dove ieri un furgone si è ribaltato per cause che sono al vaglio delle forze dell’ordine. Tra le ragioni prese in considerazioni dagli inquirenti, tra cui la polizia, presente con una pattuglia per prendere i rilievi, la velocità.

Le indagini

Probabile che sia stato un incidente autonomo anche se gli investigatori stanno accertando se altri mezzi sono, in qualche modo, coinvolti. Per fortuna, non si sono registrati feriti, di certo il conducente del furgone si è preso un grosso spavento.

L’appello ai sindaci

Chi abita da queste parti, da tempo denuncia una situazione pericolosa per via dell’intenso traffico lungo questa strada, soprattutto legato alla presenza di un supermercato. Un residente ha lanciato un appello ai sindaci di Nissoria, Rosario Colianni, di Assoro, Antonio Licciardo, e di Leonforte, Piero Livolsi, per rendere più sicura la strada.

“Dal 1995 abito vicino questo incrocio – racconta il residente – ed in questi anni ho già visto con i miei stessi occhi diversi cadaveri riversi sull’asfalto. Invito e prego quindi i Sindaci di Assoro e Nissoria, nei cui territori ha sede questo incrocio, di porre in essere tutti i provvedimenti urgenti del caso di loro competenza per migliorarne la sicurezza stradale mitigandone i rischi e tutelando l’incolumità dei cittadini delle nostre comunità”.

Le proposte

Tra le proposte quella di sistemare delle “segnalazioni luminose verticali ed orizzontali (vedi ingressi ed uscita di Nissoria), nonché di bande rumorose a terra”. Inoltre, il residente auspica l’illuminazione del “ rettilineo” e la realizzazione di marciapiedi laterali, “dato che quel tratto è ormai, di fatto, pedonalizzato anche con il buio”.