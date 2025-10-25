Il viaggio della speranza per Nora, la famiglia si trasferirà a Siena, via alla raccolta fondi

Partiranno stasera in nave per raggiungere Civitavecchia e poi proseguire in auto fino a Siena dove Nora si sottoporrà ad un primo ciclo di trattamento di chemioterapia. Questo il viaggio della speranza dei genitori della piccola ennese, vittima di un tumore che, sebbene estirpato con un intervento ad un occhio, ha proseguito la sua corsa, attaccando altre parti della piccola.

Parla il padre

“Lunedì avremo un confronto con i medici – dice Tano Franzone, padre di Nora – per discutere del trattamento. Non è semplice perché la bambina, di sei anni, ha un peso limitato, per cui le sarà somministrata una dose tarata al suo peso ma non sappiamo se sarà sufficiente. Il cancro è molto aggressivo, come abbiamo avuto modo di accertare in uno degli ultimi controlli”.

La raccolta fondi

La famiglia si trasferirà a Siena dove resterà per le cure della piccola che si sottoporrà a due cicli di chemioterapia, che dovrebbero iniziare mercoledì, poi si deciderà il da farsi a seconda della risposta della bimba. Tra le altre ipotesi c’è pure la radioterapia a Padova.

I costi e gli sforzi per i genitori sono enormi, in estate era stata organizzata una raccolta fondi ed alla luce di questi nuovi sviluppi l’associazione solidale per Nora ha lanciato un nuovo appello per aiutare la famiglia (Iban IT95 C062 3016 8000 000 1506 6801)