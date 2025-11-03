Malato oncologico minaccia di lanciarsi nel vuoto “Mi hanno revocato la pensione di invalidità”

Dopo essersi arrampicato sul tetto del Municipio di Piazza Armerina un 60enne, un malato oncologico, ha minacciato di lanciarsi nel vuoto. E’ accaduto nel pomeriggio e si sono vissuti momenti di grande paura per la sorte dell’uomo che ha avrebbe detto di essere arrivato all’esasperazione per via delle revoca della pensione di invalidità, evidentemente legata alla sua malattia.

I soccorsi

In pochi istanti, sono arrivate decine di chiamate al centralino delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco. I pompieri si sono recati con i propri mezzi così come gli inquirenti che hanno avviato un’interlocuzione con il sessantenne per provare a calmarlo.

L’intervento del sindaco di Piazza Armerina

L’intervento è stato ripreso con una videocamera, come documentato dal quotidiano La Sicilia, e del caso si è interessato il sindaco di Piazza Armerina, Nino Cammarata: il primo cittadino e l forze dell’ordine sono riusciti a convincere l’uomo a dissuaderlo dal drammatico gesto.