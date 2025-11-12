Per la corsa a sindaco di Enna in campo un funzionario della Prefettura

É Filippo Fiammetta, funzionario della Prefettura e prossimo al pensionamento, a presentarsi al nastro di partenza per partecipare alla competizione elettorale per il rinnovo della carica di Sindaco del Comune di Enna.

L’incontro in un albergo

L’ufficialità si è avuta nei giorni scorsi presso l’Albergo Sicilia in occasione di un incontro che lo stesso ha tenuto con amici e sostenitori. A differenza degli altri potenziali candidati, la cui discesa in campo è condizionata da confusi accordi politici tra le forze in campo, Fiammetta non ha alcun motivo di attendere visto che la sua candidatura si pone in termini alternativi ai tradizionali schieramenti.

Al contrario, nel progetto di Fiammetta non sembra esserci spazio per quelle forze politiche che in questi ultimi lustri hanno dimostrato di piegare gli interessi della città a quelli, particolari, del rispettivo “orticello”.ù

I delusi del civismo

Il progetto illustrato da Fiammetta vuole raccogliere tutti gli ennesi che, delusi da chi ha voluto strumentalizzare il “civismo” solo nella fase elettorale, vogliono adoperarsi per concretizzare la “partecipazione cittadina” soprattutto nella fase del governo e della gestione municipale.

L’ipotesi del passo indietro

Per Fiammetta il “civismo” non può essere solo teorizzato ma va praticato con i fatti concreti durante tutto il mandato elettivo. Nella presentazione del progetto, Fiammetta ha tenuto a precisare che la sua è una disponibilità che potrà essere riconsiderata qualora dovesse emergere una figura che meglio possa rappresentare l’idea del cambiamento a cui si ispira il progetto.

Durante il partecipato incontro, si sono avvicendati diversi intervenuti, alcuni dei quali hanno manifestato l’interesse a far parte attivamente del progetto anche per contribuire all’elaborazione di una piattaforma programmatica da sottoporre nei prossimi giorni all’attenzione degli ennesi.