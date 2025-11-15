Notte di tensione a Enna, giovane bloccato dalle forze dell’ordine (VIDEO)

Una notte di tensione quella trascorsa ieri a Enna alta. Un giovane, nel corso di un controllo, è stato bloccato dalle forze dell’ordine: un intervento che è avvenuto sotto gli occhi di numerosi testimoni.

Le ipotesi

Secondo alcune fonti investigative, il ragazzo sarebbe andato in escandescenze ma non si comprende se perché fosse in preda ai fumi dell’alcool o di sostanze psicotrope o se, invece, si fosse innervosito per il controllo che stava subendo.

La pista della droga

L’altra ipotesi che si fa breccia è che il ragazzo sia stato colto in possesso di sostanze stupefacenti magari da smerciare e questo potrebbe avere giustificato la sua reazione. Fatto sta che è stato bloccato e scaraventato per terra.