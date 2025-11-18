Sicurezza stradale a Enna, Scillia annuncia interventi in via Pergusa e via da Vinci

L’amministrazione comunale di Enna interviene sul tema della sicurezza stradale in alcune tra le vie urbane più trafficate di Enna. A segnalarlo è l’assessore alla Viabilità, Biagio Scillia, che conferma come il tratto iniziale di via Pergusa, subito dopo piazza Balata, e via Leonardo da Vinci siano “da tempo oggetto di attenzione” da parte del Comune.

La segnalazione dei residenti di via da Vinci

Nei giorni scorsi, i residenti di via da Vinci avevano denunciato l’eccessiva velocità da parte degli automobilisti in transito in quel tratto e del caso si è poi interessato il consigliere del Pd, Marco Greco.

Scillia spiega che da mesi ha fornito al Comando della Polizia Municipale “precise indicazioni affinché vengano adottate le misure necessarie a mitigare il rischio derivante dall’eccessiva velocità dei veicoli”, attraverso interventi tecnici e un rafforzamento dei controlli sul territorio.

L’assessore rivolge anche un ringraziamento ai cittadini che hanno segnalato la situazione contribuendo, con senso civico, ad attivare una raccolta firme: “Il loro contributo è fondamentale per orientare al meglio l’azione amministrativa”. Parole di apprezzamento anche per il consigliere comunale Marco Greco, che ha preannunciato la presentazione di una mozione sul tema: “Ogni iniziativa sarà accolta con la massima disponibilità e spirito di collaborazione, soprattutto in questa fase conclusiva della consiliatura, nella quale ritengo importante operare con la più ampia condivisione possibile”.

Il pressing sulla Polizia municipale

Scillia precisa inoltre che, dopo vari confronti con il comandante della Polizia Municipale, ha ritenuto necessario inviare una nuova nota formale di sollecito per conoscere i tempi previsti per gli interventi richiesti. “Un passaggio doveroso – afferma – volto ad assicurare che il procedimento amministrativo, di competenza dirigenziale, proceda con la dovuta celerità”.

“Continuerò a vigilare – conclude l’assessore – affinché si giunga quanto prima all’adozione di misure concrete a tutela della sicurezza dei cittadini”.