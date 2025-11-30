L’Ipseoa “Don Pino Puglisi” nella Top 10 del “JA Italia Teacher of the Year 2025”

L’IPSEOA “Don Pino Puglisi” di Centuripe entra nella Top 10 del “JA Italia Teacher of the Year 2025”, riconoscimento assegnato da JA Italia, membro di JA Worldwide, la più grande organizzazione no-profit dedicata all’educazione imprenditoriale. La segnalazione porta la firma di Armando Persico, docente inserito tra i migliori 50 insegnanti al mondo dal Global Teacher Prize.

Il docente di enogastronomia

Nella graduatoria diffusa il 5 novembre figura Giuseppe Muratore, docente di enogastronomia dell’istituto centuripino. Il risultato valorizza il lavoro svolto all’interno del progetto “Impresa in Azione”, programma che prevede la creazione e gestione di mini-imprese studentesche con finalità formative.

Muratore sottolinea come il riconoscimento sia espressione del contributo dell’intera comunità scolastica e della collaborazione con le realtà imprenditoriali locali. Il docente ringrazia il dirigente scolastico dell’IIS “F. Fedele” di Agira, Serafino Lo Cascio, il responsabile di sede Felice Bonelli e il personale docente e non docente coinvolto nelle attività PCTO/FSL.

Gli studenti

Particolare attenzione viene rivolta agli studenti, considerati elemento centrale del percorso formativo. Attraverso il bar didattico, le classi simulano la gestione di un’impresa ristorativa, sviluppando competenze operative e imprenditive.

“Questo risultato è uno stimolo a migliorare e a valorizzare il lavoro dell’istituto”, conclude Muratore.