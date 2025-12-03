Valguarnera, sì dell’aula al Bilancio di previsione, voto favorevole di 2 esponenti dell’opposizione

Il Consiglio Comunale di Valguarnera ha approvato il Bilancio di Previsione 2025-2027, documento strategico per la programmazione delle attività e degli interventi destinati alla comunità. Lo comunica l’Amministrazione comunale, sottolineando l’importanza dello strumento contabile per l’azione amministrativa dei prossimi anni.

Le parole del sindaco Draià

Il sindaco, Francesca Draià, ha espresso soddisfazione per l’esito della votazione, ringraziando i consiglieri di maggioranza per il sostegno fornito durante l’intero iter. «Il risultato odierno conferma che la nostra Amministrazione sta lavorando con serietà e concretezza», ha dichiarato. «Al di là delle polemiche, ciò che conta sono i fatti, e i cittadini sanno riconoscere il valore dell’impegno quotidiano rivolto alla crescita e al miglioramento del nostro territorio».

Il voro dei consiglieri di opposizione

Nel corso della seduta, è stato inoltre evidenziato che i consiglieri di opposizione Capuano e D’Angelo hanno espresso voto favorevole al Bilancio, “contribuendo così alla sua approvazione. Un dato che l’Amministrazione considera significativo e che, secondo la nota, «avvalora il lavoro finora svolto» spiega Draià.

Il sindaco ha ricordato come gli ultimi anni siano stati «intensi e impegnativi» per l’intera macchina comunale. Nonostante criticità e difficoltà, sottolinea l’Amministrazione, «non è mai stato fatto mancare alcun servizio ai cittadini», mentre «sono purtroppo mancati alcuni consiglieri di opposizione, che anche oggi non si sono presentati in aula, pur continuando a muovere accuse infondate».

L’Amministrazione assicura che proseguirà nel percorso già avviato, ponendo al centro «trasparenza, responsabilità e sviluppo della comunità», e ribadisce l’impegno a favore dei servizi scolastici, della promozione culturale e turistica, della valorizzazione del personale comunale, dei lavori pubblici e dell’arredo urbano. «Fin dal primo giorno – conclude la nota – abbiamo operato per il bene della comunità e continueremo a rispondere alle accuse con i fatti e con i servizi resi ai cittadini».