Nissoria, finanziamento regionale da 4,65 milioni per un nuovo impianto sportivo polivalente

Il Comune di Nissoria è destinatario di un finanziamento regionale pari a 4.650.000 euro, proveniente dal fondo Royalties per le concessioni di idrocarburi. Le risorse, assegnate dall’Assessorato regionale dell’Energia, saranno destinate alla realizzazione di un nuovo impianto sportivo polivalente lungo la SS121, con una capienza prevista di circa 2.000 posti.

Il sindaco Colianni

Il progetto, considerato strategico dall’amministrazione comunale, punta a potenziare l’offerta di servizi sportivi e aggregativi per il territorio. Il sindaco Rosario Colianni ha espresso soddisfazione per il risultato, sottolineando come il finanziamento “rappresenti un passo importante per lo sviluppo di Nissoria”. Colianni ha inoltre evidenziato il valore della collaborazione istituzionale: “Ringrazio l’assessore regionale all’Energia Francesco Colianni e il governo regionale per l’attenzione dimostrata verso la nostra comunità e per aver sbloccato in tempi rapidi un avviso che era fermo da anni”.

L’amministrazione conferma che procederà, nei tempi previsti, alla formalizzazione dell’accettazione del decreto di finanziamento, così da poter avviare l’iter che porterà alla costruzione della nuova struttura. “Continueremo a lavorare con impegno – ha aggiunto il sindaco – per portare nuove risorse e nuove opportunità al nostro paese”.

Il nuovo impianto sportivo è destinato a diventare uno dei principali interventi infrastrutturali per Nissoria degli ultimi anni, con l’obiettivo di offrire spazi moderni e funzionali a cittadini, associazioni e giovani del territorio.