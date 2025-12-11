Cantiere sulla Pergusina, scatta il semaforo: disagi e code tra Enna e Pergusa

Senso unico alternato e attese ai semafori: è questo il nuovo scenario sulla Statale 561, meglio conosciuta come Pergusina, l’arteria che collega Enna a Pergusa, già quotidianamente percorsa da centinaia di residenti, pendolari e lavoratori.

I lavori

Secondo quanto trapelato da alcune fonti, il provvedimento sarebbe legato a interventi di manutenzione, probabilmente di breve durata, come suggerirebbero anche i cartelli presenti in zona, che indicano il carattere provvisorio del cantiere. Tuttavia, anche pochi giorni di lavori sono sufficienti a creare disagi su una strada fondamentale per gli spostamenti nell’area ennese.

Automobilisti esasperati: “Non se ne può più di cantieri”

Le reazioni degli automobilisti non si sono fatte attendere. Molti residenti lamentano un quadro viario già pesantemente compromesso dai lavori sulla A19 nel tratto ennese, che da mesi incidono sui tempi di percorrenza e sulla fluidità della circolazione.

«Siamo ormai abituati ai cantieri, ma ogni nuovo tratto regolato da semaforo è un ulteriore rallentamento – commenta un pendolare –. Per raggiungere Pergusa ci vuole il doppio del tempo rispetto alla normalità».

Un video inviato alla redazione

A testimonianza del malcontento crescente, un cittadino ennese ha inviato alla redazione di ViviEnna un video che documenta i rallentamenti sulla Pergusina. Il risultato è un allungamento sensibile dei tempi di percorrenza, sia per chi da Enna deve raggiungere Pergusa, sia per chi percorre la strada in direzione opposta.

In attesa di un ritorno alla normalità

Nonostante i lavori sembrino temporanei, il nuovo cantiere rappresenta un’altra criticità per il già complesso sistema viario dell’Ennese. I cittadini auspicano che gli interventi vengano completati nel più breve tempo possibile e che la situazione possa tornare alla normalità senza ulteriori disagi