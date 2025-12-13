Tentato omicidio nell’Ennese, oggi l’interrogatorio dell’indagato

Sarà sentito oggi dal gip del Tribunale di Enna l’uomo accusato di tentato omicidio nell’ambito delle indagini dei carabinieri sulla violenta aggressione avvenuta nei giorni scorsi a Catenanuova.

Interrogatorio di garanzia

L’indagato, assistito dagli avvocati Lorenzo Caruso e Sandro Fagone, si sottoporrà all’interrogatorio di garanzia per difendersi dalle pesanti accuse mosse dai militari del comando provinciale di Enna.

Secondo quanto emerso da una prima ricostruzione degli inquirenti, l’indagato avrebbe avuto una colluttazione, prima verbale e poi fisica con la vittima, indicato come un familiare, per ragioni ancora non del tutto chiare, presumibilmente legati a contrasti di famiglia. Il ferito è stato trasportato in gravi condizioni al Cannizzaro di Catania in prognosi riservata.