Fiamma olimpica a Enna, scattano divieti di sosta e limitazioni al traffico: ecco le strade interessate

Enna si prepara ad accogliere uno degli eventi simbolo dei Giochi olimpici invernali Milano-Cortina . Martedì 16 dicembre la Fiamma olimpica attraverserà la città e, per garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione, il Comando della Polizia Locale ha emanato un’ordinanza con una serie di provvedimenti che interesseranno la viabilità urbana.

Le strade

Nel dettaglio, dalle ore 9.30 alle ore 14.00, e comunque fino al termine delle esigenze organizzative, sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli lungo il primo itinerario del passaggio della Fiamma. Le strade coinvolte sono: via Sant’Agata, piazza Vittorio Emanuele, via Vulturo, via Falautano, viale P. e C. Savoca nel tratto compreso tra piazza Garibaldi e via Largo Rosso, via Largo Rosso, via Roma tra piazza Colajanni e piazza Duomo, l’intero perimetro di piazza Mazzini, via Orfanotrofio (da piazza Mazzini a via Bagni), via Bagni fino a via Santa Chiara, via Santa Chiara, tutta piazza Colajanni e ancora via Roma nel tratto tra via Largo Rosso e via Pergusa.

Le altre disposizioni

Analoghi provvedimenti scatteranno anche sul secondo percorso previsto per la stessa giornata e nella medesima fascia oraria. Il divieto di sosta con rimozione interesserà via Roma dal bivio con via Pergusa fino all’incrocio con via Libertà, piazza Neglia, via Libertà fino a viale IV Novembre, via dello Stadio (lato muro dello stadio) da viale IV Novembre a piazza Guttuso, l’intera piazza Guttuso e il tratto di via dello Stadio prospiciente la piazza.

Oltre alle limitazioni alla sosta, è previsto anche il blocco temporaneo del traffico veicolare. Dalle ore 12.00 alle ore 14.00, e comunque per il tempo strettamente necessario al passaggio dei tedofori, sarà vietato il transito lungo le strade attraversate dalla Fiamma olimpica.

La Polizia Locale invita cittadini e automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare per tempo percorsi alternativi, ricordando che i disagi alla circolazione sono finalizzati a consentire lo svolgimento di un evento di grande rilievo sportivo e simbolico per l’intera comunità ennese.