Incidente stradale sulla A19 ad Enna, scontro tra 2 veicoli, 6 feriti, 2 gravi, coinvolta una bambina

Il traffico sull’autostrada A19 “Palermo-Catania” risulta provvisoriamente bloccato in entrambe le direzioni nel tratto ricadente nel territorio di Enna a causa di un grave incidente stradale.

Il bilancio dell’incidente

Sono due i veicoli coinvolti nello scontro e se in un primo momento si era parlato di due feriti, il bilancio si è aggravato: sono sei le persone rimaste contuse, due di loro sono state trasferite in ospedale e sono in prognosi riservata. Purtroppo, in questo incidente è rimasta coinvolta anche una bambina ma non si conoscono ancora le sue reali condizioni fisiche.

Le indagini

Al momento non sono note le cause dell’incidente, frattanto il personale di Anas, della Polizia stradale e del 118 è impegnato nelle operazioni di gestione della viabilità e nel tentativo di ripristinare le normali condizioni di circolazione nel più breve tempo possibile.

La notizia del blocco autostradale ha rapidamente attivato dispositivi di sicurezza e informazione per gli automobilisti in transito sull’importante arteria che collega Palermo e Catania, fondamentale per la mobilità nell’entroterra siciliano.

La sequenza di incidenti nel tratto ennese della A19

Il tratto dell’A19 nei pressi di Enna è stato più volte teatro di episodi critici nel corso degli ultimi mesi, suscitando preoccupazioni tra istituzioni, forze dell’ordine e cittadini:

3 ottobre 2025: un tamponamento tra un’autovettura e un mezzo pesante ha causato la chiusura temporanea della galleria San Nicola, con traffico sospeso in entrambe le direzioni e l’intervento di vigili del fuoco e squadre Anas per la gestione dell’emergenza.

28 luglio 2025: un drammatico episodio nel tratto tra lo svincolo di Mulinello e quello di Enna dove un camion, per cause non ancora chiarite, è precipitato dal viadotto Gurgazzi provocando un vasto incendio; il conducente ha perso la vita. Le conseguenze hanno determinato la chiusura del tratto autostradale e deviazioni verso la viabilità ordinaria con gravi ripercussioni anche sulla provinciale 192.

7 luglio 2025: un camion fuori controllo tra Enna e Caltanissetta finiva fuori strada dentro la galleria Guastaferro, provocando l’immediata interruzione della circolazione in entrambe le direzioni e l’intervento della Polizia Stradale e del personale Anas impegnati nei rilievi.

20 maggio 2025: un rimorchio che trasportava travi di cemento si staccava dalla motrice invadendo la carreggiata e rendendo necessaria la chiusura dello svincolo di Enna in direzione Palermo.