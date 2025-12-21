Extracosti sui rifiuti, D’Angelo: “Usarli per ripristinare il servizio degli ingombranti”

“Le somme provenienti dall’Assessorato regionale all’Energia, riguardanti gli extracosti sui rifiuti, vengano anche utilizzate per adeguare le ore ai dipendenti in forza al cantiere ed a ripristinare il servizio ingombranti”.

I soldi per Valguarnera

Somme stanziate ai Comuni siciliani che hanno raggiunto una percentuale di raccolta differenziata non inferiore al 60%. Il Comune di Valguarnera ha ricevuto oltre 52 mila euro. A sollecitarlo la consigliera comunale Filippa D’Angelo che nello scrivere al sindaco, ai presidenti della 3^ e 4^ commissione ed all’assessore comunale al Bilancio, chiede una riunione urgente della commissione consiliare.

La nota all’amministrazione

La consigliera che nelle settimane scorse, unitamente al collega Luca Bonanno, avevano inviato una nota all’amministrazione, nell’intento che la somma introitata fosse riaccertata nel competente capitolo in entrata per l’esercizio 2025, chiedevano altresì di risolvere definitivamente la questione “ingombranti”, ma visto il temporeggiare della Giunta, D’Angelo adesso ha ritenuto di valutare che la stessa somma servisse anche a dare l’opportunità di adeguare le ore ai dipendenti del cantiere, “mortificati -dice- dalle esigue ore del loro contratto”.

La consigliera MpA nell’auspicare che venga al più presto convocata la commissione in materia, per mettere la parola fine al problema ingombranti e dare ossigeno per il periodo che sarà possibile ai dipendenti indicati nel PEF (circa 13) già a partire da gennaio 2026, invita l’amministrazione e gli uffici a sentire le parti interessate per eventuale integrazione oraria.