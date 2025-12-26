Ordine dei medici tra memoria e futuro: onorati i 50 anni di laurea, giurano i neo professionisti

Si è svolta presso l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Enna una cerimonia dedicata alla professione medica, che ha unito momenti di riconoscimento e di impegno, nel segno della continuità tra esperienza e nuove generazioni.

I 50 anni dalla laurea

Nel corso dell’iniziativa sono state conferite le onorificenze ai medici che hanno raggiunto il traguardo dei 50 anni dalla laurea. Professionisti che hanno attraversato decenni di cambiamenti della sanità, dedicando la propria attività alla cura delle persone e rappresentando un punto di riferimento per la comunità. Il riconoscimento, condiviso con i familiari presenti, ha voluto rendere omaggio a un percorso professionale e umano di particolare valore.

Il giuramento

La cerimonia ha poi accolto i neolaureati che hanno pronunciato il Giuramento di Ippocrate, atto formale e simbolico che segna l’ingresso nella professione. Un momento che richiama i principi fondanti della medicina, dal rispetto della vita alla tutela della dignità della persona, e che rappresenta l’assunzione di una responsabilità etica verso i pazienti e la società.

Il presidente

Il presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Enna, Renato Mancuso, nel rivolgersi ai nuovi iscritti ha richiamato il messaggio della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici (FNOMCeO) sulla “professione medica che corre”. Un invito a tenere insieme il progresso scientifico e tecnologico con la dimensione umana della cura, sottolineando come empatia, ascolto e attenzione alla persona restino elementi essenziali dell’esercizio professionale.

Nel suo intervento, Mancuso ha inoltre posto l’accento sull’importanza della comunicazione nel rapporto medico-paziente, considerata uno strumento decisivo per costruire fiducia, migliorare la qualità dell’assistenza e contribuire a ridurre tensioni e contenziosi nel sistema sanitario.

Un passaggio specifico è stato dedicato anche ai nuovi odontoiatri. Il presidente della Commissione Albo Odontoiatri della provincia di Enna, Carmelo Cassarà, ha evidenziato come l’odontoiatria sia oggi una disciplina in continua evoluzione, con un ruolo sempre più integrato nel sistema sanitario nazionale. È stato ricordato come la figura dell’odontoiatra abbia assunto nel tempo una dimensione specialistica più ampia, legata alla cura dell’apparato stomatologico nel suo insieme, richiamando anche il dibattito sul possibile aggiornamento della denominazione del corso di laurea come segno di un cambiamento culturale e identitario.

La giornata si è così confermata come un momento di riflessione e condivisione, capace di collegare generazioni diverse attorno ai valori comuni della professione. L’Ordine dei Medici di Enna e il suo Consiglio rinnovano in questo modo il proprio ruolo di presidio dell’etica professionale e di riferimento per i medici del territorio, nel solco di una professione che continua a porsi al servizio della salute e della collettività.