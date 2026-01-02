Il sindaco Livolsi ai militari leonfortesi in Kosovo: “Ambasciatori dei valori della nostra comunità”

L’Amministrazione comunale di Leonforte e l’intero Consiglio comunale, di maggioranza e di minoranza, hanno rivolto un messaggio di auguri e vicinanza ai tre cittadini leonfortesi impegnati nella missione di pace KFOR in Kosovo: il Capitano Gaetano Camiolo, il Sergente Roberto Vaccalluzzo e il Graduato Aiutante Salvatore Pirronitto.

Le parole del sindaco

«Il loro impegno rappresenta un esempio di dedizione e senso del dovere – ha dichiarato il sindaco Piero Livolsi – e testimonia i valori di responsabilità e servizio che rendono orgogliosa l’intera comunità leonfortese».

Nel messaggio istituzionale, l’Amministrazione ha espresso gratitudine per il servizio svolto a favore della pace e della sicurezza internazionale, rivolgendo ai militari e a tutte le forze impegnate nelle missioni di pace gli auguri di Buone Feste e di un sereno Anno Nuovo.