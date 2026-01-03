“In Nome della Madre”, a Enna un evento tra musica, parola e memoria

C’è un tempo dell’anno in cui il silenzio sembra farsi più attento e l’ascolto diventa un gesto naturale. In questo spazio sospeso si inserisce “In Nome della Madre”, il Christmas Music Event che domenica 4 gennaio, alle ore 20.00, porterà nella Chiesa di San Paolino Vescovo (Urban Center) di Enna un’esperienza artistica intensa e raccolta.

Lo spettacolo

Interpretato da Lorenza Denaro e accompagnato dalle musiche dal vivo di Giorgio Rizzo, l’evento si sviluppa come un percorso immersivo che intreccia parola e suono, evocando la figura della Madre come archetipo universale: origine, protezione, memoria condivisa. Un racconto che attraversa dimensioni emotive e simboliche, senza forzature narrative, lasciando spazio alla suggestione e alla riflessione personale.

L’atmosfera

La luce delle candele contribuirà a definire un’atmosfera intima e contemplativa, in dialogo con lo spazio sacro della Chiesa di San Paolino Vescovo, la cui storia e architettura amplificano il valore evocativo dell’iniziativa. Un contesto che favorisce un ascolto profondo e una fruizione lenta, in sintonia con il periodo natalizio.

“In Nome della Madre” si inserisce così nel calendario delle proposte culturali come un momento di incontro tra arte e spiritualità, capace di coinvolgere il pubblico in una dimensione emotiva e umana, lontana dalla spettacolarizzazione.

L’evento è promosso da Bottega Culturale – Isole dell’entroterra siciliano, con il sostegno del Libero Consorzio Comunale di Enna, realtà impegnate nella valorizzazione del territorio e nella diffusione di iniziative artistiche di qualità. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.