Gelo sulle strade, mezzi spargisale in azione, sindaco: “Limitare uso dell’auto”

«Nelle prossime ore, soprattutto nella parte alta della città, potrebbero verificarsi formazioni di ghiaccio sulle strade». Con queste parole il sindaco di Enna, Maurizio Dipietro, richiama l’attenzione dei cittadini dopo la nevicata che si è registrata nella notte e che ha interessato l’intero territorio comunale.

Il brusco calo delle temperature mantiene alta l’allerta, in particolare per la viabilità urbana e per la sicurezza di automobilisti e pedoni.

Invito alla prudenza

Il primo cittadino invita a ridurre al minimo gli spostamenti non necessari. «Vi invito a limitare per quanto possibile l’uso delle autovetture», ha dichiarato Dipietro, sottolineando come le condizioni meteo possano rendere insidiose alcune arterie cittadine.

L’attenzione deve essere massima anche per chi si muove a piedi. «Occorre prestare la massima cautela negli spostamenti, soprattutto sui marciapiedi e nelle zone più esposte», ha aggiunto il sindaco.

Mezzi spargisale

Accanto all’appello alla prudenza, arriva anche il messaggio rassicurante sull’operatività dei servizi comunali. «I mezzi spargisale dell’Ente, del Corpo Volontari di Protezione Civile e delle due ditte già attivate saranno operativi per tutto il pomeriggio e durante la notte», ha spiegato Dipietro.



Gli interventi, ha assicurato il sindaco, proseguiranno senza interruzioni «per cercare di prevenire e scongiurare la formazione di ghiaccio sulle strade».

L’appello

In chiusura hiusura, il richiamo al senso di responsabilità collettivo. «Con la collaborazione di tutti – ha concluso il primo cittadino – riusciremo ad affrontare questa situazione nel modo migliore», mentre Enna fa i conti con il gelo e le conseguenze della nevicata notturna.

