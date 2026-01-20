Primo al concorso per magistrato, premio Eula della Fondazione Acampora a Ettore Timpanaro

E’ stato assegnato al magistrato Ettore Timpanaro, originario di Nicosia, il Premio Eula della Fondazione Acampora, in quanto primo classificato all’ultimo concorso per magistrato ordinario della Repubblica.

La consegna nell’aula magna della Corte di Cassazione

Il riconoscimento, che è avvenuto nell’aula magna della Corte di Cassazione, è stato consegnato dal primo Presidente della Corte, Pasquale D’Ascola, alla presenza del Procuratore Generale e dei vertici della Magistratura.

Il premio – assegnato dall’Istituto Nazionale di Previdenza e Mutualità fra i Magistrati Italiani che ha sede presso la Corte di Cassazione – consistente nel dono della toga, del tocco e di un assegno, viene riconosciuto ai neo magistrati che si sono classificati ai primi tre posti nel concorso.

La formazione del magistrato di Nicosia

Dopo l’intervento del Primo Presidente – che ha ricordato ai neo magistrati l’alta funzione alla quale sono chiamati ad assolvere con indipendenza ed umanità – è intervenuto il Procuratore Generale Aggiunto Giulio Romano ed il Primo Presidente emerito della Corte Giovanni Conti.

Ettore Timpanaro, dopo aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense, ricevendo la toga d’onore dall’Ordine Forense di Enna per essersi classificato il primo agli esami nella sessione 2022, presso la Corte di Appello di Caltanissetta, ed aver esercitato l’avvocatura presso lo studio Timpanaro & Partners, ha superato il concorso in magistratura il 7 aprile 2024 e giurato ed immesso nei ruoli il 29 settembre scorso.