Danni al riscaldamento e infiltrazioni, chiuso il plesso di Santa Lucia del Neglia-Savarese

Resterà chiuso nella giornata di domani il plesso di Santa Lucia dell’Istituto Comprensivo “Neglia Savarese” di Enna. La decisione è stata assunta dall’Amministrazione comunale a seguito di un guasto improvviso al sistema di riscaldamento, verificatosi nei giorni immediatamente successivi all’ondata di maltempo che ha interessato il territorio.

Le infiltrazioni d’acqua

Come comunicato dall’assessore comunale Giuseppe La Porta, i tecnici sono già intervenuti per il ripristino dell’impianto, ma al momento il problema non risulta ancora definitivamente risolto. Contestualmente, all’interno dello stesso edificio, le aule 2B e 3B sono state temporaneamente interdette all’uso a causa di imbibizioni d’acqua, sulle quali sono in corso ulteriori verifiche tecniche.

I danni alle strutture comunali

L’assessore ha spiegato che il ciclone che ha colpito Enna negli ultimi giorni ha provocato danni materiali diffusi in diverse strutture comunali, non solo scolastiche, ma anche in biblioteche e musei. «Fortunatamente – ha sottolineato – non si registrano danni alle persone, ma le operazioni di ripristino richiederanno tempo».

Possibili altri disservizi

Non si escludono, pertanto, possibili disservizi anche nei prossimi giorni. L’Amministrazione comunale ha assicurato che la priorità resta la sicurezza e il benessere degli studenti, del personale scolastico e di tutti i cittadini che frequentano le strutture pubbliche.

Nel suo intervento, l’assessore La Porta ha inoltre rivolto un ringraziamento pubblico all’Ufficio Tecnico comunale, ai volontari e ai dipendenti coinvolti nelle operazioni di emergenza, evidenziandone «la competenza, il senso di responsabilità e l’impegno dimostrati in queste ore particolarmente complesse».