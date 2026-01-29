Statale 288, maltempo rallenta i lavori, Anas: “Entro 31 gennaio senso unico alternato”

Il maltempo sta rallentando i lavori dell’Anas per il ripristino della Statale 288 di Aidone chiusa per frana, in seguito al ciclone Harry, la settimana scorsa.

Ieri stop ai lavori

Come fa sapere l’Anas, nella giornata di ieri il cantiere è rimasto fermo a causa delle condizioni meteo avverse. Le reti paramassi sono state comunque stese lungo la scarpata. Adesso si dovranno passare le funi e i chiodi, meteo favorevole permettendo.

Gli interventi di stamane

Questa mattina, invece, Anas ha provveduto alla sistemazione della barriera danneggiata dalla frana verificatasi la scorsa settimana. A breve verrà ultimata anche la stesa della rete sul fianco della scarpata.

Il cronoprogramma: 31 gennaio senso unico alternato

È in fase di ultimazione la parzializzazione della corsia al fine di poter garantire un senso unico alternato regolato da impianto semaforico. Compatibilmente con le condizioni meteo favorevoli, è ferma intenzione dei tecnici dell’Azienda riaprire la strada con queste limitazioni entro sabato 31 gennaio.

Riapertura in entrambi i sensi il 15 febbraio

Intanto, è stato richiesto un ulteriore approvvigionamento di funi, chiodate ed altro materiale necessario. Compatibilmente con il bel tempo e con questo approvvigionamento dei materiali, che dovrebbero essere disponibili entro lunedì prossimo, il completamento dell’attività di ripristino dello stato dei luoghi a prima dell’evento franoso, con apertura della carreggiata a doppio senso di circolazione, avverrà entro il 15 febbraio.