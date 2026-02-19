Frana in via della Rinascita, strada chiusa al traffico a Enna

Stop alla circolazione veicolare e pedonale in un tratto di via della Rinascita a seguito di uno smottamento che ha interessato la scarpata sovrastante la strada.

Il provvedimento

Il provvedimento è stato disposto con ordinanza n. 89 dal Comando della Polizia Locale, dopo la segnalazione e l’intervento del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco avvenuto il 19 gennaio scorso.Smottamento e rischio di riattivazioneIl cedimento ha coinvolto un fronte di circa dieci metri lineari, con distacco di terra e vegetazione di piccolo fusto. Secondo quanto emerso dai sopralluoghi, sussiste il rischio di una possibile riattivazione del movimento franoso che insiste sulla scarpata tra via San Pietro e via della Rinascita.

L’area

L’area interessata è quella compresa tra il civico 150 e la cabina Enel adiacente alla bambinopoli di Valverde. Proprio per la presenza di abitazioni e di un’area frequentata da famiglie e bambini, il Comune ha scelto la linea della massima prudenza.Divieti e rimozione forzataL’ordinanza dispone:l’interdizione totale al transito, sia veicolare che pedonale;il divieto di sosta con rimozione forzata nel tratto interessato.Le misure resteranno in vigore fino al completamento delle verifiche tecniche e al ripristino delle condizioni di sicurezza, che dovranno essere effettuati con carattere di somma urgenza.Diffida alla ditta esecutriceParallelamente, è stata notificata una diffida alla ditta impegnata nei lavori di scavo per conto di e-distribuzione. L’impresa dovrà provvedere alla chiusura dello scavo entro e non oltre la giornata del 20 febbraio, al fine di eliminare ulteriori possibili fattori di rischio.Il provvedimento è stato adottato, come precisato dal Comando, “a salvaguardia della pubblica e privata incolumità”.