Il partito di Vannacci sbarca a Piazza Armerina, Campagna referente di Futuro nazionale

Futuro Nazionale, il partito appena costituito dal generale ed europarlamentare Roberto Vannacci, ha costituito un Comitato locale a Piazza Armerina, in provincia di Enna, in vista dell’apertura del tesseramento prevista per il 1° marzo.

Referente è l’ex comandante Campagna

Il Comitato, autorizzato a utilizzare il nome e il simbolo del partito, è composto da cittadini impegnati in attività di promozione delle adesioni e della partecipazione sul territorio. Referente dell’iniziativa è Walter Campagna, ex comandante della Polizia Locale e team leader del MAC locale.

L’organizzazione locale intende sviluppare iniziative pubbliche, dibattiti e momenti di sensibilizzazione su temi quali la valorizzazione della storia italiana, il sostegno alla famiglia, la tutela delle radici culturali e la promozione del patrimonio storico e artistico.

La collaborazione con Catania

Il nuovo Comitato opererà in collaborazione con la struttura di Catania guidata da Marco Tanasi, nell’ambito di una strategia di rafforzamento della presenza territoriale del movimento.