Valguarnera nel caos del terzo mandato: elezioni a rischio ricorso

A Valguarnera la campagna elettorale non è ancora cominciata, ma il clima è già incandescente. Non per programmi o alleanze, bensì per un nodo giuridico che rischia di trasformare le amministrative di maggio 2026 in una partita a scacchi tra politica e tribunali.

Il caso dei mandati

Al centro della vicenda c’è il limite dei mandati. A livello nazionale la norma è cambiata: nei Comuni fino a 15 mila abitanti è consentito il terzo mandato consecutivo. In Sicilia, però, la legge regionale non è stata ancora adeguata. E poiché la Regione ha competenza esclusiva in materia elettorale, la disciplina applicabile resta quella precedente.

Il caso Valguarnera

Il risultato è un cortocircuito normativo. Il sindaco uscente, Francesca Draià, si trova davanti a una scelta che è insieme politica e simbolica: fermarsi in ossequio alla legge regionale vigente oppure candidarsi comunque, confidando in un intervento dell’Assemblea Regionale Siciliana o in una pronuncia favorevole dei giudici amministrativi.

La strategia

Se l’ARS non dovesse intervenire prima della presentazione delle liste, le commissioni elettorali potrebbero applicare la legge regionale attuale e ricusare le candidature dei sindaci al terzo mandato. In quel caso la battaglia si sposterebbe immediatamente al TAR. La possibilità evocata è quella di una sospensiva d’urgenza che consenta ai sindaci di correre “con riserva”, in attesa di una decisione nel merito. Una situazione che aprirebbe scenari inediti: elezioni celebrate regolarmente ma con il rischio, tutt’altro che remoto, di un annullamento successivo. L’ipotesi più estrema sarebbe il commissariamento del Comune, con un costo politico ed economico che nessuno, a Valguarnera, può permettersi di sottovalutare.

Un paese bloccato nell’attesa

Intanto la politica locale è paralizzata. Le coalizioni restano in stand-by, i potenziali candidati al consiglio comunale attendono di capire quale sarà il campo di gioco. Sfidare un sindaco uscente è cosa diversa rispetto a competere in una corsa completamente aperta.

Opposizione nel limbo

Anche il nome dello sfidante più accreditato, Angelo Bruno, resta sospeso in una sorta di limbo strategico. Ufficializzare la candidatura ora significherebbe esporsi senza conoscere il quadro definitivo. Attendere, invece, prolunga l’incertezza e congela il dibattito pubblico. In paese si discute più di sentenze e ricorsi che di programmi amministrativi. La questione giuridica ha ormai travolto quella politica.

Autonomia regionale sotto pressione

Il caso Valguarnera diventa così simbolico di un problema più ampio: fino a che punto l’autonomia siciliana può produrre regole diverse rispetto al resto d’Italia quando in gioco c’è il diritto di elettorato passivo? La recente giurisprudenza costituzionale ha richiamato le Regioni a non comprimere in modo irragionevole i diritti politici rispetto al quadro nazionale. Ma finché l’ARS non interverrà, l’incertezza resterà tutta sulle spalle dei Comuni. E a Valguarnera il tempo stringe. Perché qui non si tratta solo di una norma elettorale: si tratta di sapere chi potrà chiedere la fiducia dei cittadini e, soprattutto, se il voto espresso a maggio sarà al riparo da colpi di scena giudiziari. La campagna elettorale più attesa degli ultimi anni rischia così di trasformarsi nella più imprevedibile. E mentre la politica regionale riflette, Valguarnera resta sospesa tra urne e tribunali.







