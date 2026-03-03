Barrafranca, il circolo di Fratelli d’Italia lancia la campagna per il “SÌ”

È partita ufficialmente da Barrafranca la campagna territoriale di Fratelli d’Italia a sostegno del “SÌ” in vista del Referendum sulla Giustizia in programma il 22 e 23 marzo 2026.

Sabato 28, presso la Sala Monsignor Cravotta in Piazza Fratelli Messina a Barrafranca, il circolo cittadino del partito ha promosso un incontro pubblico di approfondimento dedicato ai contenuti dei quesiti referendari.

L’ iniziativa ha rappresentato il primo appuntamento informativo sul territorio con l’obiettivo dichiarato di chiarire i punti centrali della riforma e favorire una partecipazione consapevole al voto.

Ad aprire i lavori sono stati il presidente del circolo cittadino FDI Boris Marchí, il presidente provinciale FDI Nino Cammarata e Federico Sarra Fiore, presidente cittadino di Gioventù Nazionale Enna.

Nei loro interventi è stata ribadita la volontà di riportare il confronto sul merito delle proposte referendarie, evitando, come sottolineato, letture ideologiche o strumentalizzazioni politiche.



Nel corso dell’incontro sono intervenuti l’onorevole Eliana Longi, deputata alla Camera, il senatore Salvo Sallemi, componente della Commissione Giustizia al Senato, e l’europarlamentare Ruggero Razza, esponente del gruppo ECR al Parlamento europeo.

Al centro degli interventi, la proposta di riforma della giustizia, con particolare riferimento alla separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri e all’introduzione di strumenti ritenuti più efficaci in materia di responsabilità.

Secondo i relatori, si tratta di misure necessarie per garantire maggiore equilibrio e imparzialità nel sistema giudiziario.

Durante il dibattito è stato richiamato anche il pensiero di Giovanni Falcone, favorevole alla separazione delle carriere, e ricordata la vicenda di Enzo Tortora, simbolo degli errori giudiziari che hanno segnato la storia recente del Paese.

A moderare l’incontro è stata l’avvocato Marzia Bevilacqua, referente AIGA Enna per il “SÌ”, che ha illustrato la posizione dell’associazione forense a sostegno di una riforma orientata al rafforzamento delle garanzie e delle responsabilità nel sistema giudiziario.



L’ appuntamento di sabato segna l’inizio di una serie di iniziative che proseguiranno nelle prossime settimane, con l’intento di informare i cittadini sui contenuti del referendum e stimolare una partecipazione ampia e consapevole.