Violenza di genere: a Enna evento “Fuorigioco alla violenza”, donati smartwatch antiviolenza

Si terrà il 7 e l’8 marzo a Enna l’iniziativa “Fuorigioco alla violenza”, evento di sensibilizzazione contro la violenza di genere e il bullismo promosso dal Centro Sportivo Italiano – Comitato di Enna, con il patrocinio del Comune.

Gli smartwatch

All’iniziativa parteciperà anche LeoVegas Play, che sosterrà il progetto con una donazione destinata alla sicurezza delle donne: tre smartwatch antiviolenza “Infolife Lady”, dispositivi progettati per offrire supporto e protezione in situazioni di rischio.

La consegna ufficiale degli smartwatch è prevista per sabato 7 marzo alle ore 13 presso l’Urban Center di Enna, alla presenza del rappresentante di LeoVegas Play, Stefano Saitta, delle istituzioni locali e dei promotori dell’iniziativa.

Le due giornate

L’evento riunirà istituzioni, professionisti, associazioni e realtà del territorio in due giornate dedicate alla prevenzione del bullismo e della violenza di genere attraverso lo sport, l’educazione e il confronto sociale.