Visite gratuite all’Unione italiana ciechi di Palermo: “La prevenzione è l’arma migliore per combattere il glaucoma”

Visite oculistiche gratuite. Il centro di prevenzione, diagnostica e riabilitazione visiva dell’Unione dei ciechi in via Manzoni apre le porte alla cittadinanza. In occasione della settimana mondiale del glaucoma, che partirà domenica 8 marzo, l’agenzia internazionale per la prevenzione della cecità, Iapb Italia, in collaborazione con l’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti, ha avviato una serie di attività volte alla prevenzione di una delle principali cause di cecità irreversibile.

“Ogni anno celebriamo questa giornata – spiega Giovanna Virga, presidente della sezione territoriale di Uici – perché è importante prendersi cura della vista. Invito tutta la cittadinanza a fruire di questi screening gratuiti perché spesso si apprende la malattia troppo tardi. E’ importante, invece, agire preventivamente e avere una diagnosi precoce del glaucoma”.

Per prenotare la visita giovedì 12 marzo dalle 8.30 alle 13.30 è necessario telefonare al numero dedicato 0916162405 oppure inviare un’email a uicpa@uici.it.

“Il glaucoma è una malattia spesso silenziosa – spiega l’oculista Mario Lo Cascio – nelle fasi iniziali non provoca sintomi evidenti e può danneggiare progressivamente il nervo ottico, compromettendo in modo permanente la capacità visiva. In Italia si stima che circa un milione di persone ne siano affette, ma quasi la metà non ne è consapevole. La prevenzione riveste quindi un ruolo centrale. Controlli oculistici periodici, soprattutto dopo i 40 anni o in presenza di fattori di rischio come familiarità, pressione oculare elevata, miopia importante, diabete o uso prolungato di cortisonici, permettono di individuare precocemente eventuali segnali di allarme e di intervenire tempestivamente”.

Le visite gratuite offerte durante la Settimana mondiale del glaucoma rappresentano un’opportunità concreta per favorire l’accesso ai controlli e intercettare situazioni a rischio prima che si manifestino danni irreversibili.

“Dopo gli interventi chirurgici purtroppo non sempre viene controllato il tono oculare – dice Gigi Di Franco, segretario della sezione territoriale dell’Uici -. Anche se si recupera la vista, bisogna continuare a fare controlli, almeno uno all’anno. La prevenzione è fondamentale”.





