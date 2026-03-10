La 71° Campionaria del Mediterraneo a Palermo assegnata a Mediexpo: in fiera dal 23 maggio al 7 giugno
Comunicati Stampa - 10/03/2026
Ritorna la Campionaria alla Fiera del Mediterraneo. Organizzata anche quest’anno da Mediexpo, sarà inaugurata sabato 23 maggio e resterà aperta fino al 7 giugno.
La 71° Fiera Campionaria, il maggiore polo espositivo della Sicilia dalla lunga tradizione, fra padiglioni ed aree espositive esterne, torna ad essere punto di riferimento e di interesse commerciale per gli espositori provenienti da tutta Europa.
Anche quest’anno l’organizzazione della Campionaria è firmata Mediexpo. È stata ufficializzata la graduatoria del Comune relativa all’avviso pubblico per la concessione temporanea, fino al prossimo giugno, di alcuni padiglioni e aree interne del polo fieristico e la lunga esperienza di Mediexpo, presieduta dal dott. Massimiliano Mazzara, ha ricevuto il punteggio più alto in assoluto.
Per informazioni tel. 0923 196 3834 – 331.5895050
Luogo: Fiera del Mediterraneo, via Anwar Sadat, 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA
Tipo evento: Altro
Data Inizio: 23/05/2026
Data Fine: 07/06/2026
Artista: Fiera Campionaria
Prezzo: 0.00